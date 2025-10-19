Lettera per la Palestina degli insegnanti di Montelupo, si allarga la polemica

Dopo la solidarietà espressa dal Partito Democratico di Montelupo, anche il gruppo consiliare Montelupo è Partecipazione interviene in difesa dei 96 insegnanti dell’Istituto comprensivo che avevano firmato una lettera per condannare "l’assedio che colpisce il popolo palestinese da decenni". Il documento dei docenti, che invita a riflettere su pace, diritti umani e autodeterminazione dei popoli, ha scatenato decine di critiche e attacchi sui social, accusando gli insegnanti di essere "schierati" e "ideologici".

Con una nota ufficiale, i consiglieri comunali Francesco Polverini e Ilaria Antonelli hanno espresso "plauso agli insegnanti del Comprensivo di Montelupo Fiorentino", sottolineando che la scuola "non deve essere neutrale rispetto a tutte le forme di occupazione, apartheid e genocidio, come quelle che si consumano in Palestina".

Il gruppo ricorda inoltre che la Costituzione "non è affatto neutrale di fronte al tema della pace e dei diritti umani” e che educare significa "agire a favore della dignità umana e della legalità internazionale".

"Ci stupisce – proseguono i consiglieri – come il ribadire la volontà di svolgere il proprio ruolo seguendo il principio del rispetto della dignità umana possa essere accusato di ideologismo. Esprimiamo piena solidarietà di fronte alle contestazioni che hanno trasformato una presa di posizione per la pace in uno scontro di parte".