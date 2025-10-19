Musica dal vivo a Monterappoli: torna MusicRappoli con Sombras del Sol

Il Circolo ARCI di Monterappoli inaugura una nuova serata all’insegna della buona musica e della convivialità con MusicRappoli, la rassegna musicale del venerdì sera. Protagonista dell’appuntamento di questa settimana sarà il gruppo Sombras del Sol, che presenterà un repertorio jazz e popular dal sound moderno, con brani principalmente in spagnolo e portoghese, passando anche attraverso alcuni grandi classici della tradizione statunitense.

L’evento prevede un momento conviviale con apericena alle ore 20:00, seguito dal live musicale a partire dalle 21:30. Una serata ideale per gli amanti della musica dal vivo e per chi vuole trascorrere un venerdì sera tra note, ritmo e buon cibo.

Dettagli evento:

24/10/2025

Circolo ARCI Monterappoli, Monterappoli (FI)

Apericena: 20:00

Musica dal vivo: 21:30

L’ingresso è aperto a tutti. L’iniziativa si inserisce nel programma culturale del circolo, volto a promuovere la musica dal vivo e la socialità sul territorio.

Fonte: Circolo ARCI Monterappoli A.P.S.