Parzialone finale, la prima vittoria esterna dell'Use Computer Gross è servita

Ed eccola servita la prima vittoria esterna del campionato. L’Use Computer Gross va a prendersela sul mai facile campo di Cecina, un 80-86 che matura dopo 34 minuti di equilibrio pressoché totale nel quale la squadra di coach Valentino non perde mai la bussola giocando un buon basket e gestendo bene le situazioni difficili. Poi, nel finale, proprio quando i livornesi provano a mettere le mani sulla partita, ecco che una tripla chirurgica di Cipriani ed un parziale di 0-12 spezzano un equilibrio che pareva non avere mai fine. E’ una vittoria importante, bella ma soprattutto meritata. Per una squadra così giovane, una robusta iniezione di fiducia per proseguire nel suo percorso di crescita.

Bruci dalla lunetta e Sakellariou muovono il punteggio mentre Soviero appoggia il 4-8. Si mette in ritmo anche Cipriani con la tripla del 9-13 e, quando Paluzzi ruba ed appoggia comodo, il grande ex Da Prato chiama minuto ed i suoi rimettono in equilibrio la gara: 19 pari. Nel finale la squadra di casa allunga sul 19-24, punteggio col quale si va al primo riposo. Rosselli lancia Cipriani per un comodo appoggio e, visto che Saccaggi trova un paio di bombe, ne mette una anche lui, giusto per ricordare chi è. La Computer Gross gioca bene e, sull’asse Rosselli-De Leone, ecco il 30-30. Il pivot campano mette i liberi del 30-32 e, poco dopo, Sakellariou il gioco da tre per il 36-37. Cecina tiene botta con la precisione al tiro pesante (a metà 10/16 dall’arco) e le due squadre non riescono mai a dare una scossa alla partita che, non a caso, viaggia sempre sui binari dell’equilibrio col botta e risposta dalla lunga nell’ultimo giro di lancette degli specialisti Sakellariou e Saccaggi: 48-48. Pistolesi riapre il duello mentre Saccaggi trova la settima bomba personale.

Di allungare non se ne parla ancora, si viaggia a braccetto e, quando una prova un mini-break, l’altra replica subito. Su un recupero di Rosselli Sakellariou appoggia comodo il 59-60 e fa lo stesso appena dopo Ciano: 59-62. Niente che faccia pensare ad un allungo tanto che al 30’ il tabellone dice 63-64. La frazione decisiva inizia con cinque punti di Sabotig, un segnale che Cecina lancia ai biancorossi. C’è bisogno di segnare e lo fa Ciano ma sul fronte opposto l’ex Turini mette, manco a dirlo, una tripla e coach Valentino ferma tutto per parlarci su. De Leone per il 71-70 con quattro punti consecutivi, anche questo il contro-segnale che l’Use c’è tanto che Cipriani sorpassa: 71-72 al 6’. Tripla centrale di Sabotig (76-72) che poi subisce un fallo in attacco che consente a Cecina di recuperare palla ed andare sul 78-72 con un rimbalzo offensivo di Barbotti. Siamo ai possessi decisivi, è il momento dell’Use Computer Gross. Sakellariou dall’arco è una sentenza così come de Leone dalla media: 78-77.

L’Use ha il possesso per il sorpasso e Cipriani è glaciale: solo rete dalla lunga, 78-80. La difesa recupera palla, Soviero appoggia il 78-82 e, a 35 secondi dalla sirena, timeout cecinese dopo il parziale di 0-10. Saccaggi non trova la via del canestro, la Computer Gross allunga il parziale a 0-12 e vede la vittoria lì, lontana appena 26 secondi. E chi se la lascia scappare? 80-86, si torna a casa con due, meritatissimi punti.

80-86

TUSCOPHARM BASKET CECINA

Parietti 5, Sabotig 23, Roventini ne, To. Pistolesi, Barbotti 6, Bruci 13, Saccaggi 22, Bruni, Turini 5, N. Pistolesi 6, Pepaj ne, Lancioni ne. All. Da Prato

USE COMPUTER GROSS

Ciano 4, Baldacci ne, Sesoldi ne, Rosselli 6, Cipriani 17, Sakellariou 21, De Leone 16, Marini ne, Tosti 2, Soviero 14, Paluzzi 4, Regini 2. All. Valentino (ass. Quartuccio/Cappa)

Arbitri: Vozzella di Genova e Franceri di Savona

Parziali: 24-19, 48-48 (24-29), 63-64 (15-16), 80-86 (17-22)

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa