Sorpreso a spacciare hashish, in casa altra droga: arrestato 66enne a Ponsacco

Nella serata di domenica 13 ottobre, i carabinieri di Ponsacco hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino extracomunitario di 66 anni, sorpreso a spacciare sostanze stupefacenti.

Durante un servizio di controllo del territorio, i militari hanno notato l’uomo mentre cede­va due dosi di hashish, per un totale di 2,6 grammi, a un assuntore del posto. Subito dopo l’intervento, i Carabinieri hanno esteso la perquisizione all’abitazione del 66enne, dove hanno rinvenuto e sequestrato altre 14 dosi della stessa sostanza, per un peso complessivo di circa 54 grammi.

Tutto lo stupefacente è stato posto sotto sequestro. Su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Pisa, che coordina le indagini, l’uomo è stato trattenuto presso la camera di sicurezza del Comando, in attesa del rito direttissimo.

Il procedimento si è svolto nella mattinata successiva, con la convalida dell’arresto e l’applicazione della misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria tutti i giorni della settimana.