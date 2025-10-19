Vince 5 milioni di euro con un Gratta e Vinci a Montecalvoli

Colpo di fortuna a Montecalvoli, dove un operaio sessantenne ha vinto cinque milioni di euro con un Gratta e Vinci acquistato alla tabaccheria edicola Costagli Danilo. La vincita, registrata nella mattinata di ieri intorno alle 10.30, è stata confermata dal terminale elettronico al momento della verifica del biglietto. A darne notizia è il quotidiano La Nazione.

L’uomo, cliente abituale ma non quotidiano del punto vendita, ha acquistato un tagliando da 20 euro e, dopo aver grattato i numeri vincenti, ha scoperto di aver centrato la combinazione giusta. I titolari, inizialmente increduli, hanno raccontato di aver appreso la notizia con grande emozione.

Il vincitore, residente a Santa Maria a Monte, è un operaio. I gestori della tabaccheria si sono detti particolarmente felici che la fortuna abbia premiato "una persona che lavora e vive una vita normale, non un ricco".

Si tratta della più alta vincita mai registrata nel locale, che in passato aveva già visto premi di entità minore, tra i 30 e i 50 mila euro.