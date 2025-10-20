A Empoli evento gratuito sul primo soccorso per prevenire la morte cardiaca improvvisa

Sabato 25 ottobre 2025, dalle 11 alle 17, presso La Vela di Avane, le associazioni dell’emergenza territoriale di Empoli – Misericordie, Pubbliche Assistenze e Croce Rossa Italiana, insieme al 118 – organizzano l’evento gratuito “Il primo soccorso è un gioco di squadra”.

L’iniziativa è rivolta a genitori, ragazzi, allenatori, dirigenti e operatori delle società sportive, con l’obiettivo di promuovere la prevenzione della morte cardiaca improvvisa e sensibilizzare sull’importanza della rapidità degli interventi di soccorso. La tempestività del massaggio cardiaco e l’uso dei defibrillatori semiautomatici possono infatti aumentare significativamente le possibilità di sopravvivenza senza danni neurologici gravi.

Durante l’incontro, istruttori qualificati guideranno i partecipanti in esercitazioni pratiche sulle principali manovre salvavita, tra cui BLSD, disostruzione delle vie aeree, corretta attivazione dei soccorsi e istruzioni pre-arrivo, per sapere cosa fare mentre si attende l’arrivo dei professionisti.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare a questa giornata di formazione e sensibilizzazione, un’occasione per imparare competenze fondamentali per salvare vite.