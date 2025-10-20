Allerta meteo per vento nell'Empolese

La Protezione Civile della Toscana ha diramato un allerta meteo di codice giallo per rischio vento nei Comuni di Capraia e Limite, Cerreto Guidi, Empoli, Fucecchio, Montelupo Fiorentino e Vinci, valida anche per tutta la giornata di giovedì 2 ottobre 2025.

Oggi, mercoledì 1 ottobre, e domani, giovedì 2, sono previste raffiche fino a 50-60 km/h sulle zone di pianura e 60-80 km/h sulle zone collinari, con vento proveniente da nord-est, fino a forte intensità.

Le autorità invitano i cittadini a prestare attenzione e a seguire le indicazioni di sicurezza, come fissare oggetti leggeri all’aperto e limitare spostamenti in caso di condizioni avverse. Per ulteriori informazioni e consigli su come comportarsi, è possibile consultare la pagina dedicata sul sito della Protezione Civile Toscana: 🌬 Dettagli allerta.