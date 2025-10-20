Amici per la Pelle, prosegue la presentazione nelle scuole

Seconda tappa nelle scuole del distretto per Amici per la Pelle, il progetto didattico che avvicina i giovani studenti al mondo della concia. Dopo essere stato presentato nella scuola media Banti di Santa Croce sull’Arno, questa mattina il progetto è stato presentato nella scuola media Leonardo da Vinci di Castelfranco di Sotto. Ad aprire l’evento sono intervenuti rappresentanti di UNIC-Concerie Italiane e Associazione Conciatori, accolti da docenti e studenti delle classi seconde medie dell’Istituto. Tra i presenti, il sindaco di Castelfranco di Sotto Fabio Mini e l’assessore comunale alla scuola Nicola Sgueo.

Anche quest’anno il Comune di Castelfranco di Sotto partecipa ad Amici per la Pelle, insieme ai Comuni di Santa Croce sull’Arno, Fucecchio, Santa Maria a Monte e San Miniato.

Ai circa cento studenti presenti nella scuola Da Vinci sono state illustrate le diverse opportunità che la filiera della pelle offre in termini di studio e lavoro. La sensibilizzazione verso il mondo della concia è la principale finalità di Amici per la Pelle, promosso da UNIC con Assoconciatori e Consorzio Conciatori di Ponte a Egola. Oltre a seguire lezioni sul processo conciario gli studenti vengono coinvolti in un percorso creativo a contatto con le aziende in cui scoprono le tante possibilità di impiego dei pellami. Entro il prossimo febbraio dovranno realizzare opere in pelle che verranno poi esposte e votate durante Lineapelle, a Milano. Il tema cui dovranno ispirarsi le opere è quello dello sport, scelto in occasione delle prossime Olimpiadi di Milano e Cortina 2026. Anche quest’anno Amici per la Pelle si sta confermando tra gli appuntamenti più attesi nelle scuole del distretto conciario.

Fonte: Associazione Conciatori, ufficio comunicazione