Anastacia a Firenze con il tour #NTK 2026 per i 25 anni di Not That Kind

Attualità Firenze
Fonte: profilo Fb Anastacia

L’icona pop statunitense salirà sul palco del Teatro Verdi di Firenze il 9 ottobre 2026

Saranno tre le tappe italiane del tour europeo di Anastacia, l'artista statunitense che celebrerà con il suo nuovo tour #NTK 2026 Not That Kind, l’album di debutto che l’ha consacrata tra le più grandi voci pop di tutti i tempi. Tra le tappe figura il capoluogo toscano: il 9 ottobre 2026 Anastacia si esibirà al Teatro Verdi di Firenze.

Dopo il successo straordinario del tour del 2025, che ha registrato oltre 60 date sold out in Europa e Regno Unito, l’artista è pronta a riproporre i suoi grandi successi - da I'm Outta Love a Paid My Dues, da Left Outside Alone a One Day in Your Life - accompagnati da nuove sorprese pensate per celebrare un traguardo speciale della sua carriera.

Anastacia, che ha venduto oltre 30 milioni di dischi e conquistato 225 premi in 31 paesi, è amata in Italia sin dagli esordi per la potenza della sua voce e l’energia travolgente delle sue performance dal vivo. Tra le 18 tappe del tour, gli appuntamenti italiani saranno a Padova il 7 ottobre, a Firenze il 9 ottobre e a Brescia il 10 ottobre.

"Can’t wait to see you out there!" (Non vedo l'ora di vedervi!), scrive l'artista sui suoi profili social.

