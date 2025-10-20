Angeli del Bello da tutta Italia festeggiano in Palazzo Vecchio

Attualità Firenze
Condividi su:
Leggi su mobile

Ci saranno gli “Angioletti del Bello”, i volontari storici e quelli che si sono appena avvicinati al progetto, i gruppi di lavoro diventati ormai gruppi di amici, aziende sostenitrici e istituzioni. La comunità degli Angeli del Bello si riunirà da tutta Italia domani, 21 ottobre, alle 10 nel salone de' Cinquecento di Palazzo Vecchio, a Firenze, per festeggiare i 15 anni della Fondazione Angeli del Bello, nata nel capoluogo toscano nel 2010 e poi estesasi in altri comuni di tutto il Paese.

“Siamo una comunità diffusa che dimostra come la bellezza non sia un’eredità passiva, ma un impegno quotidiano che unisce cittadini, istituzioni e imprese” commenta Giorgio Moretti, presidente della Fondazione. “Gli Angeli del Bello sono nati a Firenze, sono cresciuti in numero ed in attività e si sono allargati in tante parti d'Italia a dimostrazione che la bellezza ed il senso civico sono un grande patrimonio di questo meraviglioso paese. Con questo anniversario vogliamo celebrare alcuni valori fondamentali: il civismo, il rispetto per i luoghi e il piacere di condividere il tempo con tante persone. Una piccola comunità che, senza chiedere nulla in cambio, si impegna con generosità a prendersi cura del territorio, offrendo gesti concreti a beneficio  di tutti”. 

Un grande benvenuto e soprattutto un grandissimo grazie a tutti gli Angeli del Bello che festeggiano la loro nascita, 15 anni fa, proprio nella nostra città, e questo sicuramente non è stato un caso – dice l’assessora al Decoro Caterina Biti – I tanti volontari che ogni giorno intervengono negli spazi collettivi, nelle nostre strade e nelle nostre piazze, sulle facciate pubbliche, con un entusiasmo contagioso e con tanta competenza acquisita in questi anni di esperienza, incarnano infatti molti dei valori che impregnano da secoli Firenze e i fiorentini: tra questi, quello del bello anche come dovere etico e forma di rispetto verso gli altri e verso sé, e quello del senso civico e dell’importanza di mettersi al servizio della collettività. Buona festa a tutti e buon lavoro anche per i prossimi anni, che sicuramente vedranno gli Angeli del Bello ancora e sempre più impegnati al fianco dei cittadini e delle istituzioni”.


A Firenze sono 350 i volontari attivi ogni settimana, impegnati in interventi di micro-pulizia, piccola manutenzione del verde, decoro urbano e momenti di comunità, 4000 sono gli iscritti, organizzati in 35 gruppi. Nelle altre città (Ascoli Piceno, Bagno a Ripoli, Bari, Borgo San Lorenzo, Empoli, Impruneta, Jesi, Milano, Montecatini Terme, Napoli, Pistoia, Prato, Pontassieve, Scarperia San Piero a Sieve, San Giovanni Valdarno, Scandicci, Verona) i volontari attivi variano da una ventina a un centinaio. Gli Angeli collaborano poi con residenti, università straniere, scuole, associazioni e aziende del territorio.

A testimonianza di queste collaborazioni virtuose all'evento fiorentino del 21 ottobre, dal titolo “La Bellezza del Fare”, saranno presenti anche gli alunni di alcune classi della scuola primaria Petrarca e della primaria Nencioni, che giungeranno a Palazzo Vecchio a piedi, con l'aiuto degli Angeli.

Durante la mattinata, presentata da Nicola Santini,  l'attrice Maria Cassi farà una performance e verranno dati riconoscimenti ai vari gruppi.  


La Fondazione Angeli del Bello di Firenze è nata nel 2010, per promuovere e coordinare progetti e azioni di volontariato volti a promuovere il decoro ed il civismo in città Si propone di perseguire esclusivamente finalità di interesse collettivo e di solidarietà sociale, operando nell’ambito della tutela dell’ambiente, tramite azioni volte alla riduzione del degrado e all’innalzamento del senso civico dei cittadini, al fine di migliorare la qualità e il decoro urbano.

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate

Firenze
Attualità
20 Ottobre 2025

BuyFood, a Firenze al via la settima edizione della vetrina internazionale del gusto made in tuscany

Torna BuyFood Toscana, la vetrina internazionale del gusto made in Tuscany. La manifestazione, giunta alla sua settima edizione, accende i riflettori sui prodotti DOP, IGP, Agriqualità, Prodotti di Montagna, Biologico [...]

Firenze
Cronaca
19 Ottobre 2025

In migliaia alla manifestazione Gkn. Scontri con polizia all’aeroporto di Firenze

Momenti di forte tensione oggi pomeriggio a Firenze durante la manifestazione indetta dal Collettivo di Fabbrica ex Gkn, che ha visto la partecipazione di migliaia di persone. Una parte del [...]

Firenze
Attualità
18 Ottobre 2025

Santa Croce Refit: il quartiere 'rinasce' all'insegna del decoro

Un’alleanza tra cittadini, istituzioni e imprese per prendersi cura di uno dei quartieri più simbolici della città. È questo lo spirito di Santa Croce Refit, il nuovo progetto promosso dalla Fondazione [...]



Tutte le notizie di Firenze

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina