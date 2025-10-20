Arte, memoria ed educazione: il futuro Polo scolastico 0-11 anni di Montagnana si veste di murales

È un gesto che parla di memoria e di futuro quello che il Comune di Montespertoli compie nel plesso scolastico di Montagnana: l’edificio che ospita le scuole Gianni Rodari (infanzia) e Rita Levi Montalcini (primaria) sarà trasformato in Polo 0-11 anni, dotato anche di un nido d’infanzia da 30 posti, e verrà ufficialmente intitolato ad Angela e Maria Fresu, vittime montespertolesi della strage fascista alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980.

Questa mattina, lunedì 20 ottobre, il Comune di Montespertoli ha presentato ai bambini della scuola di Montagnana la grande opera murale “10.25” realizzata dall’artista Geometric Bang, a cura di Street Levels Gallery di Firenze.

L’incontro si è svolto nel cortile della scuola alla presenza del Sindaco di Montespertoli, della Dirigente scolastica Sara Missanelli, di Franco Fontanelli testimone diretto e promotore dell’intitolazione del nuovo Polo ad Angela e Maria Fresu, e di Sofia Bonacchi, co-fondatrice della galleria fiorentina che si è occupata della curatela artistica.

Con parole semplici e adatte alla loro età, è stato spiegato ai bambini — i primi e più importanti fruitori del murale — il significato dell’opera e la storia che rappresenta. Sulla facciata del plesso infatti è stato realizzato un grande murales intitolato “10.25”, opera dell’artista Geometric Bang e curata da Street Levels Gallery (Firenze). L’intervento visivo raffigura simboli evocativi quali una mamma e una bambina, una valigia, un treno, un orologio e un calendario segnato con “2 agosto” — elementi che rimandano all’istante tragico della bomba nella sala d’aspetto della stazione, cui l’opera rende omaggio con un linguaggio visivo contemporaneo e partecipato.