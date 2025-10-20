Articoli per la scuola non regolari: sequestrati 1.500 prodotti

Sono stati sequestrati dalla guardia di finanza di Pistoia circa 1.500 tra diari, penne, matite e zaini esposti per la vendita al dettaglio senza le etichette obbligatorie previste dal Codice del consumo. I profotti avevano marchi contraffatti o informazioni incomplete riguardo alla composizione, alla presenza di allergeni o al paese di origine.

I controlli hanno interessato negozi gestiti da persone di origini cinesi. Tutta la merce irregolare è stata sottoposta a sequestro amministrativo, in vista della successiva confisca, mentre ai titolari sono stati notificati i verbali di accertamento. Le sanzioni amministrative saranno comminate dalla Camera di Commercio di Pistoia-Prato.