Assalto a pullman di tifosi Pistoia, polizia indaga su tifosi di estrema destra

Cronaca Pistoia
La Polizia, secondo quanto apprende l'ANSA, sta stringendo il cerchio attorno ad una decina di tifosi della Sebastiani Rieti sospettati di aver partecipato all'assalto al bus dei tifosi del Pistoia Basket che ha provocato la morte di Raffaele Marianella, 65 anni, in servizio da pochi mesi alla Jimmy Travel, azienda di trasporti con sede a Osmannoro.

Da quanto appreso ci sarebbero tra gli indagati anche elementi legati a movimenti di estrema destra tra i tifosi della Sebastiani Rieti sospettati di aver partecipato all'assalto. Si tratta di tifosi della 'Curva Terminillo', già noti alle forze dell'ordine perché in passato segnalati durante incontri di basket al PalaSojourner in cui si erano verificati momenti di tensioni con altre tifoserie ospiti.

LE INDAGINI

Fin dopo i tragici avvenimenti la Squadra Mobile e la Digos di Rieti, coordinate dal pm Lorenzo Francia, hanno analizzato i filmati delle telecamere interne ed esterne al PalaSojourner e lungo il tragitto fino al bivio di Contigliano, dove è avvenuto l’assalto. Gli investigatori hanno esaminato anche le celle telefoniche per individuare chi si trovava nella zona al momento dell’agguato.

Al momento è stata aperta un’inchiesta per omicidio volontario contro ignoti e disposto l’autopsia sulla vittima: "Abbiamo aperto un fascicolo per omicidio volontario, al momento contro ignoti. Sono stati sentiti diversi testimoni ma non sono stati ancora individui eventuali responsabili", ha detto all'ANSA il procuratore di Rieti, Paolo Auriemma.

Secondo quanto appreso dall'ANSA alcuni elementi, forse decisivi per individuare i responsabili, sarebbero emersi da alcune chat WhatsApp in cui si farebbe riferimento a una missione punitiva pianifica da almeno tre tifosi della Sebastiani basket Rieti, ora sospettativi di aver partecipato all'azione.

