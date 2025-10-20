Assalto al pullman dei tifosi del Pistoia: fermate tre persone

Tre persone sono state fermate, e una quarta indagata per favoreggiamento, per l'assalto al bus dei tifosi del Pistoia Basket in cui è morto l'autista Raffaele Marianella. Stando a ANSA si tratta di soggetti legati ai movimenti dell'estrema destra.

Difatti, nei profili social di due dei tre arrestati sono presenti immagini di Mussolini e iconografie legate al mondo del fascismo, video e brani musicali di gruppo riconducibili alla galassia dell'ultradestra.

Due delle persone fermate hanno 31 anni, l'altra ne ha 53. A portare gli investigatori sulla pista di questi tre individui, sono stati gli agenti che in quei momenti scortavano il pullman, i quali avevano notato alcune persone con il volto travisato allontanarsi rapidamente dopo essere salite su delle auto parcheggiate sotto il cavalcavia.

Notizie correlate