Bus bloccati da auto in sosta vietata nel quartiere San Paolo a Pisa, si valuta azioni legali

at- autolinee toscane informa di aver dato mandato al proprio ufficio legale di valutare se vi siano le condizioni per azioni legali in sede civile e penale nei confronti dei proprietari degli autoveicoli che parcheggiati in divieto di sosta hanno impedito il regolare svolgimento del servizio di trasporto pubblico su gomma.

Sabato 18 ottobre 2025 nel quartiere San Paolo a Pisa, tra via Romiti e via Bixio, si sono registrati due blocchi del servizio del trasporto pubblico su gomma.

Il primo è avvenuto poco dopo le ore 16:00, quando un bus che avrebbe dovuto effettuare la corsa della Linea 10 da Pisa a Calambrone delle ore 16.00 è rimasto bloccato più di 30 minuti all’angolo tra via Stampace e via Romiti, sulla svolta a sinistra verso piazza San Paolo a Ripa d’Arno. Solo grazie all’intervento della Polizia Municipale, che ha coadiuvato l’autista a liberare il bus, il servizio è potuto ripartire ma con un forte ritardo sui propri regolari orari di marcia.

Il secondo episodio è avvenuto dopo le ore 20:00, quando un bus della Linea 10 di ritorno da Tirrenia, partito alle ore 20:12, giunto in città alle ore 20:45 circa, è rimasto bloccato per più di 3 ore all’angolo tra via Romiti e via Bixio per la presenza di varie auto in sosta vietata (si vedano foto). Solo a seguito dell’intervento delle forze dell’ordine, che hanno fatto rimuovere le auto in sosta vietata, il bus è potuto transitare e il servizio di trasporto pubblico su gomma è potuto riprendere ma con un ritardo enorme (oltre 3 ore !!!) sul regolare orario di servizio.

Notizie correlate