Cibo e shopping a Ponte a Egola per la grande Festa d'Autunno

L'autunno esplode con tutti i suoi colori, i suoi sapori e le sue tradizioni a Ponte a Egola, pronta a vivere una giornata magica con il ritorno della Festa d'Autunno. Domenica 26 ottobre, dalle 9 alle 19, un ricco calendario di attività e iniziative animerà l'intero centro per tutta la giornata.

L'evento è organizzato dal Centro Commerciale Naturale di Ponte a Egola e Confcommercio Provincia di Pisa, con il patrocinio del Comune di San Miniato, la compartecipazione della Camera di Commercio Toscana Nord- Ovest - Terre di Pisa, la collaborazione del Rione Leporaia, Palio del Cuoio, Associazione Culturale Territorio in Comune, Mercati della Terra, TerzoStudio, Croce Rossa Italiana – Comitato di Ponte a Egola Odv, Associazione Culturale La Ruga e il contributo di Conceria Tempesti.

Un'iniziativa coinvolgente e con tante iniziative dedicate a bambini e famiglie, ma pensate per coinvolgere un pubblico di ogni età in un'atmosfera di festa che da oltre 15 anni anima Ponte a Egola, in un vero e proprio viaggio nelle tradizioni del paese e che vede protagoniste numerose associazioni del territorio.

“Siamo pronti a vivere questa splendida giornata con il ritorno della Festa d’Autunno che avrà un programma ricco e super dettagliato” afferma la collaboratrice del Centro Commerciale Naturale di Ponte a Egola Marta Salvadori “Con il CCN abbiamo cercato di mettere in evidenza diverse tematiche: ambiente, famiglia, animali domestici, territorio e divertimento. Mi auguro veramente che sia una bellissima giornata per tutti”.

Entusiasta il Coordinatore Sindacale Confcommercio Provincia di Pisa Luca Favilli: “Come Confcommercio siamo orgogliosi e felici di supportare questa festa. È una festa molto partecipata che coinvolge tutto il tessuto associativo del territorio. Il CCN ha fatto un grande lavoro di coordinamento, e voglio sottolinearlo: dietro ogni manifestazione c’è tantissimo impegno e dettagli da curare. Una collaborazione che proseguirà e si rafforzerà nel tempo, a beneficio di tutta la comunità e delle realtà coinvolte”.

Per l'intera giornata il mercatino dell'artigianato offrirà numerose occasioni di shopping nelle strade del paese, mentre via XXV Aprile diventerà per l'occasione una vera “strada dei bambini”, con giochi in legno, truccabimbi e animazioni itineranti a cura di TerzoStudio – Progetti per lo spettacolo.

Soddisfazione per Nadia Bianchi del Consiglio Direttivo del Centro Commerciale Naturale di Ponte a Egola: “Ci siamo impegnati molto per organizzare una festa condivisa e più importante del solito. Ringrazio tutte le associazioni, i commercianti e tutti coloro che ci hanno aiutato in questo progetto”.

Sapori d'autunno protagonisti assoluti con la 18esima Festa della Castagna e del vin novo a cura del Rione Leporaia, dove si potranno gustare caldarroste, necci, castagnaccio e altre prelibatezze autunnali. Non mancherà uno spazio dedicato all'esposizione di trattori e macchine agricole e ai prodotti tipici del territorio, con la straordinaria presenza dei banchi del “Mercato della Terra”, dove sarà possibile gustare e acquistare olio, miele, farine e tante specialità a km

Deliziosi e profumati piatti a base di tartufo bianco saranno disponibili nei locali della Sagra del Tartufo, a cura dell'Associazione Culturale La Ruga.

Presenti alla conferenza anche Valentina Turini e Simona Lami del Consiglio Direttivo del CCN di Ponte a Egola, Gabrio Corrieri della Croce Rossa Italiana - Comitato di Ponte a Egola Odv e Beatrice Calvetti dell’Associazione Culturale Territorio in Comune.

Il programma – Dalle 9 alle 11 Plastic Free: una mattinata dedicata all'ambiente. Ritrovo alle ore 9 in Piazza Garibaldi per una passeggiata ecologica gratuita insieme ai volontari di Plastic Free: un’occasione per prenderci cura del nostro territorio, liberandolo dalla plastica e dai rifiuti abbandonati.

Alle 10.30 Iscrizioni per Miss e Mister Dog Autunno – il concorso di bellezza canina che premia gli amici a quattro zampe. La proclamazione dei vincitori si terrà alle ore 12.30. Per info e iscrizioni: Neli 331/9090944

Dalle 12:30 l'apertura del CCN Food, stand gastronomici a cura del Centro Commerciale Naturale di Ponte a Egola.

Dalle 14 esibizione delle scuole di danza “Ego Latino” e “Asd Dance Project”, “Gioca la Mente”, a cura di TerzoStudio e sponsorizzato da Conceria Tempesti, oltre alle dimostrazioni di Minicaratello a cura del Palio del Cuoio, un'anteprima dedicata ai più piccoli dell'attesa e avvincente competizione che si svolge a Ponte a Egola nel mese di giugno.

Fonte: Confcommercio Pisa - Ufficio stampa