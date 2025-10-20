Civetta intrappolata in una canna fumaria, i vigili del fuoco la liberano

I vigili del fuoco di Grosseto questa mattina hanno liberato un pullo di civetta che era rimasto intrappolato all'interno della canna fumaria di un camino. A far scattare l'intervento è stato il proprietario di un appartamento in via Giacosa, che ha allertato i vigili del fuoco. La squadra ha raggiunto il piccolo rapace e, con tutte le accortezze del caso, lo ha recuperato e liberato.
