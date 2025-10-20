Completato il restyling dell'area verde di Balconevisi: giochi, gazebo e nuove panchine

Restyling completo dell'area verde di Balconevisi, la frazione del comune di San Miniato. Concluso l'intervento di riqualificazione del giardino, che aveva come obiettivo quello di creare uno spazio più fruibile, vero punto di aggregazione per la comunità, l'area è stata inaugurata dal sindaco di San Miniato, Simone Giglioli, dall'assessore ai lavori pubblici Marco Greco, dall'assessore alla scuola Matteo Squicciarini e dalla preside dell'Istituto comprensivo "Buonarroti" Graziella Costanzo, in occasione della 47^ sagra del tartufo bianco e del fungo.

L'intervento da 155mila euro di risorse comunali, ha visto la creazione di un'area di gioco suddivisa in due zone, destinate ad utenze di età diverse: una adatta ai più piccoli e una rivolta invece a bambini e bambine in fascia di età più grande, con giochi certificati e adeguati alle normative attuali. Insieme a questo è stata anche creata una zona ricreativa attrezzata con tavolo e sedute, inseriti nella cornice di un gazebo. Sono state installate nuove panchine ed arredi vari, tra i quali anche un portabiciclette. L'area pavimentata è stata completamente ridisegnata, creando percorsi che consentano di fruire appieno dell'intero giardino e tutte le zone destinate ai giochi sono in gomma colata antitrauma.

"Con questo intervento abbiamo restituito alla comunità di Balconevisi uno spazio pubblico bello, moderno e sicuro, pensato per le famiglie, i bambini e la socialità. L’area verde torna così ad essere un punto di riferimento per la frazione, un luogo in cui ritrovarsi, crescere insieme e vivere momenti di condivisione - dichiarano gli amministratori -. Siamo molto soddisfatti del risultato raggiunto. Il progetto è stato pensato per rispondere alle esigenze della comunità, con particolare attenzione alla sicurezza, all’inclusività e alla qualità degli spazi. Luoghi come questo rappresentano un’opportunità preziosa anche dal punto di vista educativo. I bambini hanno bisogno di posti sicuri e stimolanti dove poter giocare, imparare e socializzare all’aperto, in modo da rafforzare il legame tra scuola, territorio e comunità. Ringraziamo gli uffici comunali e tutte le persone che hanno collaborato alla realizzazione di questo intervento".

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa

Notizie correlate