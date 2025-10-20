Congresso di fisica medica, premiata tesi di laurea pisana

Nel corso del XIII congresso dell’Aifm-Associazione italiana di Fisica medica tenutosi di recente a Verona, è stato premiato come miglior lavoro di tesi di specializzazione quello di Luigi Masturzo dal titolo: "Towards the first italian clinical trial of FLASH radiotherapy (ULISSE): technological and dosimetric challenges for its implementation". Luigi Masturzo si è specializzato in Fisica medica all’Università di Pisa (Scuola di specializzazione diretta da Valeria Rosso) e ha svolto tirocinio e lavoro di tesi sotto la supervisione di Fabio Di Martino (in servizio nell’Unità operativa di Fisica sanitaria dell’Aoup, diretta da Antonio Traino). Nella tesi si è occupato di sviluppare metodi teorici che permettano di misurare i fasci ultra-intensi prodotti da acceleratori speciali capaci di attivare un nuovo ed estremamente promettente effetto radiobiologico in radioterapia, l’effetto flash. Il premio è un ulteriore riconoscimento del ruolo guida raggiunto dall’Aoup a livello nazionale e internazionale sulla flash radiotherapy, che vede coinvolte le strutture di Fisica Sanitaria e Radioterapia.

Fonte: Aou Pisa - Ufficio stampa