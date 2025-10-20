Monsignor Tardelli si dimette da vescovo di Pistoia e Pescia

Monsignor Fausto Tadelli si dimette da vescovo di Pistoia e Pescia. Lo ha annunciato in un video sul canale Youtube della Diocesi. Le dimissioni erano state comunicate a metà luglio e adesso sono state accettate dal Vaticano. Tardelli rimarrà in carica come vescovo fino all'annuncio del successore. Prima di passare a Pistoia, era stato per anni vescovo a San Miniato.

Nel video dice che la rinuncia ha tre motivi, due di carattere personale: "Sono due anni che il carico pastorale è diventato pesante per me. Inoltre la situazione della parrocchia di Vicofaro mi ha creato un po' di difficoltà nella mia vita".Il terzo motivo, ha concluso, ha natura pastorale e riguarda il bene delle due Diocesi, Pistoia e Pescia".

<span>﻿</span>

Notizie correlate