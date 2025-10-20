Fratelli d’Italia Empoli: "Degrado e insicurezza in Piazza Farinata degli Uberti"

Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia Empoli, composto da Cosimo Carriero (capogruppo), Francesca Peccianti e Danilo Di Stefano, ha presentato un’interrogazione a risposta orale che sarà discussa nel Consiglio comunale del 27 ottobre, per chiedere chiarimenti al sindaco sulla crescente situazione di degrado e insicurezza in Piazza Farinata degli Uberti, denunciata pubblicamente nei giorni scorsi dallo staff del ristorante Il Canto Ghibellino.

«Non si tratta di un caso isolato – dichiarano i consiglieri di Fratelli d’Italia – ma di un problema che si ripete da tempo e che riguarda il cuore del nostro centro storico, frequentato ogni giorno da cittadini, lavoratori e turisti. Le segnalazioni di disturbi, tentativi di furto e comportamenti molesti rappresentano un serio campanello d’allarme che non può più essere ignorato».

Nell’interrogazione, Fratelli d’Italia chiede all’Amministrazione di riferire quali siano le rilevazioni ufficiali (denunce, segnalazioni e interventi delle forze dell’ordine) relative agli episodi avvenuti negli ultimi dodici mesi e se sia previsto un potenziamento del monitoraggio della zona con presidi dedicati della Polizia Municipale o delle forze dell’ordine.

«La sicurezza urbana non è solo una questione di ordine pubblico – aggiunge il capogruppo Cosimo Carriero – ma anche di decoro, illuminazione, pulizia e vivibilità. Piazza Farinata degli Uberti è il salotto buono della città, ma rischia di diventare simbolo dell’incapacità del Comune di gestire le criticità del centro. Chiediamo interventi concreti e non solo annunci».

Tra i punti sollevati da Fratelli d’Italia anche la revisione dell’illuminazione pubblica e dell’arredo urbano, il rafforzamento del dialogo con i commercianti del centro e la possibilità di organizzare un incontro pubblico con la cittadinanza, come richiesto dallo stesso staff del locale.

«Il dialogo con chi vive e lavora in piazza ogni giorno – sottolinea Francesca Peccianti – è indispensabile per costruire soluzioni condivise. L’Amministrazione deve ascoltare la voce degli esercenti e dei residenti, non minimizzare il problema».

Infine, Fratelli d’Italia propone la creazione di un tavolo permanente per la sicurezza, il decoro e la vivibilità del centro storico, che coinvolga forze dell’ordine, esercenti, cittadini e associazioni di categoria.

«La percezione di sicurezza è parte integrante della qualità della vita urbana – conclude Danilo Di Stefano – e non può essere lasciata al caso o alle buone intenzioni. Empoli ha bisogno di scelte chiare e di una visione amministrativa che metta davvero al centro le persone».

