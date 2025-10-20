Furto notturno al circolo Arci di San Casciano: portati via 400 euro e un prosciutto

Ladri in azione nel cuore della notte al circolo Arci Babilonia: il bottino è di 400 euro e un prosciutto. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, i malviventi hanno infranto la vetrina della porta d’emergenza per entrare nel locale, quindi hanno forzato la cassaforte e preso il denaro, oltre al prosciutto. I danni materiali sono ancora in fase di quantificazione, mentre gli investigatori hanno avviato le indagini per risalire agli autori del colpo.

