Il Teatro Multisala Boccaccio compie 10 anni: festa a Certaldo

Attualità
Una serata aperta al pubblico, il 30 ottobre, per festeggiare l'anniversario. In programma ospiti e la presentazione della nuova stagione teatrale 2025/2026

Il Teatro Multisala Boccaccio festeggia un traguardo importante: 10 anni di attività culturale, artistica e cinematografica, al servizio della cittadinanza e del territorio. Per celebrare questo anniversario speciale, è in programma una serata aperta al pubblico ricca di emozioni, incontri e novità, in calendario per giovedì 30 ottobre.

L’evento sarà l’occasione per brindare insieme a un decennio di successi e per presentare in anteprima la nuova stagione teatrale 2025/2026, con un’offerta pensata per tutti i gusti e tutte le età. Nel corso di questi dieci anni, il Boccaccio si è affermato come un punto di riferimento culturale per la comunità: un luogo di aggregazione, partecipazione e intrattenimento, capace di unire il teatro e il cinema in un’unica realtà viva e accessibile, aperta anche alla collaborazione con associazioni, enti e realtà del territorio. Ospite d’eccezione della serata saranno gli attori Maria Cassi e Leonardo Brizzi, protagonisti di tanti successi teatrali nazionali, che porteranno il suo saluto al pubblico. Attesi anche ospiti a sorpresa che animeranno l’evento.

Programma della serata:
Ore 18:15 – Saluti istituzionali dell’Amministrazione Comunale e dei gestori del teatro
Ore 18:30 – Presentazione della stagione teatrale 2025/26 a cura di Luca Losi
Ore 19:00 – Intervento dell’attrice Maria Cassi e saluti degli ospiti
Ore 19:30 – Brindisi per i 10 anni del teatro con short drink & food per tutti i presenti

Una serata speciale per celebrare non solo un anniversario, ma anche una visione condivisa di cultura diffusa, accessibile e partecipata. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. Vi aspettiamo al Teatro Multisala Boccaccio per festeggiare insieme!

Fonte: Comune di Certaldo

