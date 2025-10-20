Impruneta, discarica abusiva vicino al Fosso delle Acque Cadute: denunciato un imprenditore edile

Cronaca Impruneta
Scoperta una discarica abusiva ai margini del Fosso delle Acque Cadute, a Impruneta (Firenze), dove rifiuti edili e materiali pericolosi erano stati abbandonati in un’area di particolare valore naturalistico. I carabinieri hanno denunciato l’imprenditore responsabile e avviato le operazioni di rimozione.

La segnalazione ha permesso di rinvenire lana di roccia, guaina bituminosa, secchi di vernice, sacchetti di malta e calcestruzzo. Grazie alle etichette sui secchi di vernice, i militari hanno ricostruito la provenienza dei rifiuti e risalito all’imprenditore che stava ristrutturando una casa privata, accertando che il materiale abbandonato corrispondeva esattamente a quello rimosso dall’abitazione.

