Incidente a Empoli, 89enne in ospedale in codice rosso

Incidente ieri sera, intorno alle ore 21, a Empoli, ad un incrocio in via del Castelluccio. Tre auto si sono scontrate e 4 persone sono rimaste ferite, tra cui un 89enne che è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Giuseppe di Empoli per un forte trauma crinico. Tra i feriti anche una coppia di origine cinese, trasportati in codice giallo al pronto soccorso.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia, oltre a quattro mezzi del 118.

 

