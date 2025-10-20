Incidente a Pontassieve, tratto chiuso sulla Tosco Romagnola

Cronaca Pontassieve
Sulla SS67 “Tosco Romagnola” è chiuso il tratto in entrambe le direzioni al km 98,500 a Pontassieve, nella città metropolitana di Firenze, a causa di un incidente tra un mezzo agricolo e un’automobile con conseguente perdita di carico. Si è resa necessaria la pulizia del piano viabile. Uscita obbligatoria a Pontassieve Est, al km 100,600 con rientro alla rotonda al km 97,900.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

Aggiornamento. Il tratto precedentemente chiuso per incidente è stato riaperto.

Fonte: Anas

