Incidente sul lavoro a Porto Santo Stefano: grave un 63enne

Porto Santo Stefano
L'uomo sarebbe caduto da una gru a un'altezza di 3 metri mentre stava lavorando. Il ferito è stato trasportato in elisoccorso in codice rosso all’ospedale Misericordia di Grosseto

Grave incidente sul lavoro oggi pomeriggio in via del Campone a Porto Santo Stefano dove un uomo di 63 anni è caduto da una gru a un'altezza di 3 metri ferendosi gravemente. L'allarme è scattato intorno alle 16, quando la chiamata d’emergenza è arrivata alla centrale operativa del 118 dell’Asl Toscana Sud Est.

Sul posto sono intervenuti i volontari della Misericordia locale e l’elisoccorso Pegaso 2, che ha trasportato il ferito, un uomo di 63 anni, all’ospedale Misericordia di Grosseto in codice 3, indicativo di condizioni critiche.

Il 63enne avrebbe riportato lesioni serie. Presenti anche le forze dell’ordine e il personale del PISLL per i rilievi e le verifiche previste dalla normativa sulla sicurezza sul lavoro.

