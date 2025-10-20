Lavori alla Tinaia, un altro mese di chiusura per ritardi nella consegna dei materiali

È stato necessario prorogare di un altro mese il termine dei lavori di sicurezza idraulica su via della Tinaia, strada che collega l'omonima frazione con il quartiere di Serravalle.

A causa dei ritardi per la consegna dei materiali, è stato necessario prorogare di un mese il termine dei lavori che ora è fissato per il 21 novembre 2025.

L'ordinanza n.441 del 13 ottobre 2025 stabilisce la proroga della chiusura alla viabilità del tratto di via della Tinaia, dal Capannone alla frazione, con transito e sosta vietati per veicoli, motocicli, biciclette e pedoni a eccezione dei mezzi necessari per concretizzare i lavori.

I lavori nello specifico riguardano il tratto di via della Tinaia dove era presente il guard-rail lungo la strada, fino al ponticino di Capannone. Quel guard-rail sarà sostituito con un muro di fattura simile a quello presente nel tratto che porta all'incrocio con via del Piano della Tinaia. L'altezza del muro è calibrata in base all'argine dell'Arno, non legata all'altezza della strada. Questo perché la funzione del muro è quella di migliorare la sicurezza idraulica in un tratto molto vicino all'Arno, a tutela delle abitazioni della frazione e di quelle vicine (Serravalle, Cortenuova). La presenza del muro tutelerà da eventuali rischi di evacuazione in caso di allerte meteo importanti per l'ingrossarsi dell'Arno.

I LAVORI - Il tratto in cui saranno eseguiti i lavori non presenta abitazioni. È stato interdetto il transito veicolare e pedonale perché all'avvio dei lavori è stato rimosso il guard-rail, unica protezione tra strada e argine prima della fine del muro, e la sicurezza verrebbe meno. Ai residenti è stato sempre garantito l'accesso con le auto nei pressi delle loro abitazioni. Il tratto di strada interessato sarà allargato di un metro dopo i lavori.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

