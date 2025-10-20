L’Emma Villas Codyeco pensa alla prossima giornata: domenica al PalaParenti contro Catania

La prima giornata del campionato di serie A2 di volley non ha portato punti in classifica per l’Emma Villas Codyeco Lupi Siena, che è uscita sconfitta per 3-0 in Abruzzo, contro Pineto, una delle squadre che più si è rinforzata nel volley mercato estivo e che ha iniziato la stagione con buonissime ambizioni di fare bene. I toscani hanno iniziato in maniera positiva il primo set, portandosi in vantaggio prima sul 13-16 e poi anche sul 17-21 ma hanno subìto la reazione dei padroni di casa che hanno chiuso il parziale sul 25-23. Anche nel secondo set l’Emma Villas Codyeco ha messo la testa avanti, sul 13-16, ma anche in questo caso c’è stata la reazione degli abruzzesi: 25-21. Il terzo set è stato invece un monologo dell’Abba Pineto, che ha chiuso il set sul 25-17 e ha conquistato tre punti preziosi per la classifica.

Al match in Abruzzo non ha preso parte lo schiacciatore iraniano Manavi, che accusa alcuni problemi al ginocchio. Il giocatore sarà sottoposto a visite nella giornata di domani. La società valuterà il da farsi non appena saranno noti i risultati delle visite.

“Eravamo partiti bene sia all’inizio del primo che del secondo set – è stato il commento post gara del coach dell’Emma Villas Codyeco Lupi Siena, Francesco Petrella – e questo è un aspetto importante e positivo. Però i set vanno conclusi e vanno vinti. E si deve anche rimanere in partita fino alla fine. Il campionato è lungo, questa è stata solamente la prima gara. Il match ci ha dato delle indicazioni e non delle verità, sono stimoli che ci devono far lavorare e migliorare”.

Ancora coach Petrella: “Ovviamente conosciamo bene la qualità del gruppo di Pineto. Purtroppo nell’arco dei tre set siamo andati in calando, dobbiamo essere più consistenti e al tempo stesso dobbiamo essere più bravi a mascherare alcune nostre debolezze e a risolverle quando si ripresentano. Ora pensiamo al prossimo match, che giocheremo in casa contro Catania, mi aspetto la volontà di andare a interpretare la gara nel modo giusto e di lottare per portare a casa la vittoria. Sappiamo che questo è un campionato molto difficile, quindi non ci aspettiamo una partita facile ma anzi un’altra battaglia sportiva. Vogliamo che possa esserci un risultato differente rispetto a quello della prima giornata e ci attendiamo un grande sostegno da parte dei nostri tifosi”.

Nella seconda giornata l’Emma Villas Codyeco sarà impegnata in casa contro Catania. La partita sarà disputata domenica 26 ottobre al PalaParenti di Santa Croce sull’Arno a partire dalle ore 17.

Fonte: Emma Villas Codyeco Lupi Siena

Notizie correlate