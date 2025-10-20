Maintech, azienda vinciana, dona un defibrillatore a Empoli

Un gesto concreto a favore della comunità e della sicurezza di tutti: Maintech, azienda con sede a Vinci specializzata in sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, dona un defibrillatore esterno semiautomatico (DAE) alla città di Empoli. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Empoli, rientra nel progetto MainDay, l’evento annuale con cui la società conferma per il secondo anno consecutivo il proprio impegno per la tutela della vita e la promozione della cultura della prevenzione. L’appuntamento è fissato per mercoledì 12 novembre alle ore 15:00, presso il Palazzo delle Esposizioni di Empoli, con un pomeriggio di incontri, testimonianze e attività di sensibilizzazione.

Il taglio del nastro sarà preceduto dallo spettacolo teatrale “Una Stella Mattutina” di Giovanni Luca Valea, adattato, diretto e interpretato da Andrea Bacci e Massimo Bonechi, dedicato al tema della sicurezza sul lavoro. Nel corso dell’evento, la Pubblica Assistenza di Montelupo Fiorentino terrà una dimostrazione pratica di primo soccorso e saranno presentate le aziende partner che sostengono l’iniziativa: Lilith Centro Aiuto Donna di Empoli, TeknoForm, Fondazione Regolino, Palestra Athena e la stessa Pubblica Assistenza di Montelupo Fiorentino. Interverranno inoltre i soci fondatori di Maintech insieme ai rappresentanti delle istituzioni locali.

Così commenta l'assessora al Lavoro, Valentina Torrini: "È importantissimo promuovere attività finalizzate a diffondere la cultura della sicurezza del lavoro. Lo spettacolo allestito è toccante e molto d'impatto e ci aiuta in questo obiettivo. Perciò invito cittadine e cittadini a partecipare al MainDay".

Il vice sindaco con delega alla Salute, Nedo Mennuti, invece specifica: "Empoli continua a essere una città cardioprotetta, grazie a Maintech possiamo esserlo ancora di più con un nuovo defibrillatore a disposizione per le emergenze. È importante anche diffondere l'uso di questo prezioso strumento e con il corso gratuito aperto a tutti assolve questa funzione a cui tutti dovremmo essere preparati per fare la differenza in momenti di emergenza".Con la seconda edizione del progetto MainDay, Maintech prosegue il percorso avviato lo scorso anno con la donazione di un defibrillatore alla comunità di Vinci. Dopo Empoli, l’obiettivo dell’azienda per i prossimi anni è di estendere l’iniziativa anche ai comuni di Cerreto Guidi e Capraia e Limite, rafforzando così l’impegno per la diffusione della cultura della sicurezza e della prevenzione sul territorio.

Durante l’evento sarà inoltre possibile effettuare la pre-iscrizione al corso gratuito per l’utilizzo del defibrillatore (DAE), un’iniziativa aperta a tutti i cittadini. L’obiettivo è diffondere la conoscenza delle tecniche di primo intervento e rendere sempre più persone in grado di agire in situazioni di emergenza. Le pre-iscrizioni sono aperte tramite il link www.main-tech.it/pre-iscrizione-corso/ .

