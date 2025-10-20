Maltempo, codice giallo per pioggia e temporali in Toscana

Torna il maltempo in Toscana. Una perturbazione di origine atlantica in transito sulla regione tra oggi e domani, martedì 21 ottobre, porterà piogge diffuse, inizialmente sul nord ovest per poi estendersi a tutta la fascia costiera e alle province di Firenze, Prato, Pistoia e Pisa.

La Sala operativa unificata della Protezione civile regionale ha emesso un bollettino di criticità gialla per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore e temporali forti che interesserà, dalle ore 18 di oggi, lunedì 20, fino alle 9 di domani, martedì 21, la Versilia, la Garfagnana e la Lunigiana, dove il codice, a partire dalla mezzanotte, è anche per rischio idraulico del reticolo principale.

Nella notte di martedì le precipitazioni, anche temporalesche, si estenderanno a tutta la zona costiera e in successivo spostamento verso le aree più interne, dove il codice giallo sarà in vigore dalla mezzanotte fino alle ore 13 di domani, martedì 21 ottobre.

La Sala operativa segnala che la fase instabile temporalesca risulterà più probabile tra la tarda sera di oggi e la notte di domani, con intensità massime orarie fino a forti (30-40 mm/h).

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.