Malviventi in azione alla cantina Antinori a Bargino

Nella notte tra domenica 19 e lunedì 20 ottobre alcuni malviventi hanno colpito alla cantina Antinori a Bargino, nel comune di San Casciano in Val di Pesa. Il bottino è di duecento euro. A dare l'allarme è stato il custode, sul posto sono arrivati i carabinieri che stanno indagando.

Secondo una prima ricostruzione, i malviventi dopo aver forzato la porta laterale dell'ingresso e quella del punto vendita si sono introdotti all'interno e hanno portato via due registratori di cassa con circa duecento euro. I danni sono ancora da quantificare.

