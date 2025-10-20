'Misericordie Salute': a San Mauro parte la rete di poliambulatori di prossimità

Dalla Misericordia di San Mauro a Signa prende avvio “Misericordie Salute”, la nuova rete di poliambulatori e servizi di prossimità che unirà le Misericordie della Toscana in un sistema sanitario integrato, vicino ai cittadini, alle famiglie e alle imprese.

Il progetto, nato dal Coordinamento delle Misericordie Fiorentine e destinato a estendersi a livello regionale, prevede la creazione di un CUP interno unico e di una piattaforma gestionale che collegherà gli ambulatori delle Misericordie in una rete digitale e territoriale, capace di garantire prenotazioni, prestazioni e assistenza coordinata.

Il primo passo operativo è il poliambulatorio di San Mauro a Signa, completamente rinnovato e ampliato nei servizi. Accanto alle attività già attive di medicina generale e specialistica, la struttura introduce tre nuovi ambiti fondamentali: la medicina del lavoro, pensata per supportare le aziende locali e tutelare la salute dei lavoratori; la medicina dello sport, con percorsi di prevenzione e certificazioni agonistiche e non agonistiche; e un servizio dedicato ai bambini con disturbi specifici dell’apprendimento, con diagnosi e certificazione. A breve sarà inoltre riattivato il punto prelievi convenzionato, servizio molto richiesto dai cittadini.

Nel suo intervento, Enrico Sardelli, direttore del Coordinamento delle Misericordie Fiorentine, ha evidenziato la portata del progetto: “Il messaggio che parte da San Mauro è chiaro: la salute non può prescindere dal territorio. Le Misericordie non sostituiscono il sistema pubblico, ma lo completano e lo rendono più umano. Siamo la parte viva della sanità toscana: quella che intercetta, accompagna e costruisce fiducia. La prossimità non è un valore del passato, ma la condizione del futuro”.

Per il sindaco di Signa, Giampiero Fossi, l’apertura del rinnovato poliambulatorio rappresenta un passaggio di grande valore per la comunità: “Oggi è una giornata speciale per la nostra comunità. Con il rinnovato Poliambulatorio, la Misericordia di San Mauro compie un passo importante verso una sanità sempre più vicina alle persone, attenta ai bisogni reali e capace di offrire servizi di qualità. Le tre nuove aree dedicate ai disturbi dell’apprendimento, alla medicina sportiva e alla medicina del lavoro sono risposte concrete e mirate alle esigenze del nostro territorio. Questo ampliamento è un atto di responsabilità collettiva: un impegno per la salute pubblica, per il benessere dei cittadini e per una solidarietà che continua a ispirarsi allo spirito di Don Armido Pollai”.

Un messaggio condiviso anche dall’assessore alle Politiche Sociali, Marcello Quaresima, che ha sottolineato come “l’attivazione dei nuovi servizi rappresenti un passo fondamentale verso una sanità più vicina ai cittadini e alle famiglie. La Misericordia di San Mauro dimostra che la medicina di prossimità non si limita alla cura, ma promuove prevenzione, benessere e qualità della vita. Strutture come questa sono anche presidi sociali, dove si intrecciano competenze, ascolto e volontariato. Fare rete, fare comunità: è da qui che nasce il valore vero della sanità territoriale”.

L’esperienza di San Mauro si inserisce in un percorso più ampio: la nascita di Misericordie Salute, una rete regionale che collegherà poliambulatori e servizi territoriali delle Misericordie toscane, integrando sanità, assistenza e solidarietà in un unico sistema diffuso. “Il futuro della sanità – ha concluso Sardelli – non sarà fatto solo di grandi ospedali, ma di comunità forti e presidi radicati. La prossimità è la vera infrastruttura della salute. È lì che continueremo a essere, accanto alle persone, ogni giorno”.

