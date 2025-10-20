Montelupo festeggia Yegor Cangiano, vincitore a Ballando con le Stelle On The Road

Il giovane ballerino, formato alla Mythos Dans Academy, trionfa nella prima puntata del talent show di Milly Carlucci

Notte da sogno per il ballerino Yegor Cangiano che ieri si è aggiudicato la vittoria nel programma Ballando con le Stelle On The Road, il talent condotto da Milly Carlucci che scova giovani talenti provenienti da tutta Italia. Cangiano è cresciuto nell’Accademia di danza di Montelupo Fiorentino Miosotys Dans Academy.

Arrivano i saluti del Sindaco di Montelupo, Simone Londi, che sul suo profilo social ha scritto: "Congratulazioni a Yegor Cangiano, giovane artista di Montelupo cresciuto nella Miosotys Dans Academy, per la vittoria ieri sera alla prima puntata di Ballando con le Stelle On The Road!".

