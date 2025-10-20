Empoli, alla chiesa della Tinaia torna 'Note d’autunno' con il Concerto d’ottobre

Domenica 26 ottobre il Coro Giovanile Ex Novo propone brani dal folklore inglese a Mozart e Bach. Ingresso gratuito

Torna presso la chiesa SS. Michele e Leopoldo della Tinaia (Empoli) l’ottava edizione della rassegna musicale ‘Note d’autunno’. Il secondo appuntamento sarà domenica 26 ottobre, alle ore 16:30, con il ‘Concerto d’ottobre’, che vedrà protagonista il Coro Giovanile Ex Novo, nato proprio presso la Chiesa della Tinaia.

Il coro è diretto dal maestro Giovanni Ciardi, organista titolare dello storico organo, di cui quest’anno ricorrono i dieci anni dal restauro. Per l’occasione, il coro Ex Novo proporrà un programma variegato, che spazierà tra ballate del folklore inglese, canti tirolesi, brani di Mozart e Bach e tanto altro ancora.

L’ingresso è gratuito.

