Odore di gas a scuola a Firenze, evacuati 700 studenti

Cronaca Firenze
Condividi su:
Leggi su mobile

I vigili del fuoco di Firenze sono intervenuti alle ore 13:40 nel comune di Firenze in Via Spartaco Lavagnini, presso l’istituto Comprensivo Pieraccini, per la verifica di odore di gas.

È stato attivato il piano di emergenza dell’edificio scolastico effettuando l’evacuazione di 50 bambini della materna, 245 bambini della primaria e circa 400 ragazzi delle medie, questi ultimi sono stati mandati a casa per la fine dell’attività giornaliera. Sul posto è stato inviato anche il nucleo NBCR per assistenza.

Tutti i controlli strumentali effettuati dai vigili del fuoco, anche con personale di Toscana Energia, all’interno dell’edificio scolastico, sono risultati negativi. Gli alunni e tutto il personale, quindi, sono stati fatti rientrare nell'istituto.

Notizie correlate

Toscana
Cronaca
20 Ottobre 2025

Maltempo, codice giallo per pioggia e temporali in Toscana

Torna il maltempo in Toscana. Una perturbazione di origine atlantica in transito sulla regione tra oggi e domani, martedì 21 ottobre, porterà piogge diffuse, inizialmente sul nord ovest per poi [...]

Firenze
Cronaca
19 Ottobre 2025

In migliaia alla manifestazione Gkn. Scontri con polizia all’aeroporto di Firenze

Momenti di forte tensione oggi pomeriggio a Firenze durante la manifestazione indetta dal Collettivo di Fabbrica ex Gkn, che ha visto la partecipazione di migliaia di persone. Una parte del [...]

Firenze
Cronaca
18 Ottobre 2025
manifestazione gkn firenze

Corteo per Gkn e Palestina, occupato l'aeroporto: tensione con la polizia

Il corteo per l'ex Gkn e per la Palestina a Firenze ha portato con sé alcuni strascichi polemici. Partito da Novoli, è arrivato al Mercafir ma è stato soprattutto all'aeroporto [...]



Tutte le notizie di Firenze

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina