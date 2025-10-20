Odore di gas a scuola a Firenze, evacuati 700 studenti

I vigili del fuoco di Firenze sono intervenuti alle ore 13:40 nel comune di Firenze in Via Spartaco Lavagnini, presso l’istituto Comprensivo Pieraccini, per la verifica di odore di gas.

È stato attivato il piano di emergenza dell’edificio scolastico effettuando l’evacuazione di 50 bambini della materna, 245 bambini della primaria e circa 400 ragazzi delle medie, questi ultimi sono stati mandati a casa per la fine dell’attività giornaliera. Sul posto è stato inviato anche il nucleo NBCR per assistenza.

Tutti i controlli strumentali effettuati dai vigili del fuoco, anche con personale di Toscana Energia, all’interno dell’edificio scolastico, sono risultati negativi. Gli alunni e tutto il personale, quindi, sono stati fatti rientrare nell'istituto.

