Omicidi Denisa e Ana Maria, si indaga su altri tre casi simili

Le indagini sulla guardia giurata Vasile Frumuzache, 38 anni, reo confesso di due omicidi, si allargano a tre delitti irrisolti avvenuti tra la Toscana e l’Emilia Romagna. La Procura di Prato, che coordina l’inchiesta, ha disposto nuovi accertamenti su casi di donne scomparse o uccise in circostanze simili a quelle delle due vittime già riconosciute: Maria Denisa Paun Adas, assassinata lo scorso maggio a Prato, e Ana Maria Andrei, trovata senza vita nel Pistoiese nell’estate 2024.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, l’obiettivo degli inquirenti è verificare se Frumuzache possa aver ucciso altre donne, scegliendo sempre giovani escort romene. Le modalità dei delitti, il profilo psicologico dell’uomo e i suoi spostamenti in quegli anni sono al centro dell’analisi della Squadra Mobile di Prato e del Racis dei Carabinieri, il reparto specializzato in analisi criminologiche.

Nel dossier redatto dagli esperti del Racis, emerge un profilo disturbato e violento. Da bambino, Frumuzache avrebbe vissuto con un padre aggressivo, poi allontanato dopo una denuncia della madre. In seguito, il giovane sarebbe stato abbandonato anche dalla sorellastra e, a soli 14 anni, costretto a trasferirsi da solo in Sicilia. Un’infanzia segnata da solitudine e rifiuto, elementi che secondo gli investigatori potrebbero aver generato le ossessioni e la rabbia repressa esplose nei delitti.

Durante il terzo interrogatorio, la guardia giurata ha ammesso di non comprendere fino in fondo le ragioni dei suoi gesti: "Non so perché le ho uccise, ho sempre reagito male a un rifiuto"

L’inchiesta ora punta a collegare il nome di Frumuzache ad altri omicidi rimasti senza colpevole, per ricostruire un possibile filo conduttore tra le varie vicende e fare luce su nuovi potenziali femminicidi.

