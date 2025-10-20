Omicidi Denisa e Ana Maria, si indaga su altri tre casi simili

Cronaca Prato
Gli inquirenti starebbero verificando se Frumuzache possa aver ucciso altre donne

Le indagini sulla guardia giurata Vasile Frumuzache, 38 anni, reo confesso di due omicidi, si allargano a tre delitti irrisolti avvenuti tra la Toscana e l’Emilia Romagna. La Procura di Prato, che coordina l’inchiesta, ha disposto nuovi accertamenti su casi di donne scomparse o uccise in circostanze simili a quelle delle due vittime già riconosciute: Maria Denisa Paun Adas, assassinata lo scorso maggio a Prato, e Ana Maria Andrei, trovata senza vita nel Pistoiese nell’estate 2024.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, l’obiettivo degli inquirenti è verificare se Frumuzache possa aver ucciso altre donne, scegliendo sempre giovani escort romene. Le modalità dei delitti, il profilo psicologico dell’uomo e i suoi spostamenti in quegli anni sono al centro dell’analisi della Squadra Mobile di Prato e del Racis dei Carabinieri, il reparto specializzato in analisi criminologiche.

Nel dossier redatto dagli esperti del Racis, emerge un profilo disturbato e violento. Da bambino, Frumuzache avrebbe vissuto con un padre aggressivo, poi allontanato dopo una denuncia della madre. In seguito, il giovane sarebbe stato abbandonato anche dalla sorellastra e, a soli 14 anni, costretto a trasferirsi da solo in Sicilia. Un’infanzia segnata da solitudine e rifiuto, elementi che secondo gli investigatori potrebbero aver generato le ossessioni e la rabbia repressa esplose nei delitti.

Durante il terzo interrogatorio, la guardia giurata ha ammesso di non comprendere fino in fondo le ragioni dei suoi gesti: "Non so perché le ho uccise, ho sempre reagito male a un rifiuto"

L’inchiesta ora punta a collegare il nome di Frumuzache ad altri omicidi rimasti senza colpevole, per ricostruire un possibile filo conduttore tra le varie vicende e fare luce su nuovi potenziali femminicidi.

