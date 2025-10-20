Ospedale di Nottola, modifica alla viabilità per ambulanze e mezzi attrezzati per Dialisi e Riabilitazione ambulatoriale

In conseguenza di lavori urgenti sulla strada rialzata che accede a Dialisi e Riabilitazione ambulatoriale dell'ospedale di Nottola, la stessa sarà interdetta al passaggio completo da giovedì 23 a domenica 26 ottobre.

Saranno predisposti percorsi alternativi per gli utenti di ambulanze e mezzi attrezzati che normalmente utilizzano la strada rialzata per accedere ai servizi suddetti. La Direzione del presidio ospedaliero sta già provvedendo ad avvertire tutte le Associazioni di Volontariato del territorio e sarà affissa segnaletica per indirizzare eventuali mezzi che non avessero ricevuto comunicazione.

Eventuali utenti con ridotta mobilità trasportati con mezzi privati potranno accedere dal parcheggio visitatori alle scale A e B, dotate di ascensore.

Fonte: Ufficio stampa