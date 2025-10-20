Ottobre Rosa, visita guidata gratuita a Casa Boccaccio

Anche quest’anno il territorio dell’Empolese Valdelsa e del Valdarno Inferiore si tinge di rosa per sostenere la campagna di sensibilizzazione e prevenzione del tumore al seno, grazie all’iniziativa “Ottobre Rosa 2025”.

Per tutto il mese di ottobre, i Comuni del territorio, in collaborazione con l’associazione ASTRO (Associazione per il Sostegno Terapeutico e Riabilitativo in Oncologia), promuovono un ricco calendario di eventi, incontri e momenti informativi rivolti a tutta la cittadinanza, con l’obiettivo di diffondere la cultura della prevenzione e dell’attenzione alla salute femminile.

“Ogni anno Ottobre Rosa ci ricorda quanto sia fondamentale parlare di prevenzione in modo concreto e accessibile. Diagnosi precoce, informazione e sostegno sono gli strumenti più efficaci che abbiamo nella lotta contro il tumore al seno. Ringraziamo le istituzioni locali e i centri medici che anche quest’anno hanno scelto di essere al nostro fianco”, ha dichiarato il Presidente di ASTRO.

EVENTO IN PROGRAMMA A CERTALDO

In occasione di Ottobre Rosa il Comune di Certaldo offrirà una visita guidata gratuita a Casa Boccaccio con lettura di una novella. Appuntamento il 25 ottobre con ritrovo alle ore 10:30 a Palazzo Pretorio. Sarà possibile acquistare la maglietta solidale di ASTRO, il cui ricavato andrà a sostegno delle attività dell’associazione.

PREVENZIONE ACCESSIBILE CON TARIFFA AGEVOLATA

Durante tutto il mese, sarà inoltre possibile effettuare lo screening mammografico a tariffa agevolata, grazie alla collaborazione con due strutture sanitarie del territorio:

ECOMEDICA , via Cherubini – Empoli

, via Cherubini – Empoli RADIUS Valdelsa, via A. Cerbioni, 7 – Castelfiorentino

Un’iniziativa concreta per offrire a tutte le donne l’opportunità di prendersi cura di sé, perché la diagnosi precoce può salvare la vita.

Tutte le informazioni sugli eventi e sulle modalità di prenotazione degli screening sono disponibili sui canali ufficiali dei Comuni coinvolti e di ASTRO.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa