Sicurezza sul lavoro, sanzioni e stop a due ditte edili a Santa Maria a Monte

Operazione dei carabinieri contro il lavoro irregolare e le violazioni sulla sicurezza nei cantieri. Nella giornata del 16 ottobre, i militari della Stazione di Santa Maria a Monte, insieme al Nucleo Ispettorato del Lavoro di Pisa, hanno effettuato controlli mirati in due cantieri edili del territorio comunale.
L’attività ispettiva ha portato al deferimento in stato di libertà di due rappresentanti legali di altrettante ditte e all’adozione di un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, a causa di gravi irregolarità riscontrate, in particolare legate all’utilizzo di ponteggi non conformi alle norme di sicurezza.
Complessivamente sono state elevate sanzioni penali e amministrative per un totale di 6.200 euro.
Notizie correlate
Tutte le notizie di Santa Maria a Monte
<< Indietro