Sicurezza sul lavoro, sanzioni e stop a due ditte edili a Santa Maria a Monte

Cronaca Santa Maria a Monte
Condividi su:
Leggi su mobile

Operazione dei carabinieri contro il lavoro irregolare e le violazioni sulla sicurezza nei cantieri. Nella giornata del 16 ottobre, i militari della Stazione di Santa Maria a Monte, insieme al Nucleo Ispettorato del Lavoro di Pisa, hanno effettuato controlli mirati in due cantieri edili del territorio comunale.

L’attività ispettiva ha portato al deferimento in stato di libertà di due rappresentanti legali di altrettante ditte e all’adozione di un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, a causa di gravi irregolarità riscontrate, in particolare legate all’utilizzo di ponteggi non conformi alle norme di sicurezza.

Complessivamente sono state elevate sanzioni penali e amministrative per un totale di 6.200 euro.

Notizie correlate

Santa Maria a Monte
Cronaca
17 Ottobre 2025

Incendio a Santa Maria a Monte, furgone e auto coinvolti

La squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta alle 2:06 in via Querce per domare un incendio che aveva coinvolto un furgone alimentato a metano e un’auto parcheggiata [...]

Toscana
Cronaca
21 Agosto 2025

Maltempo e piogge: in Toscana oltre 109mila fulmini in 12 ore

Oltre 109.000 fulmini si sono abbattuti sulla Toscana in 12 ore di ondata di maltempo. La nostra regione, fino alla notte appena trascorsa, è stata attraversata da una perturbazione eccezionale. [...]

Santa Maria a Monte
Cronaca
24 Luglio 2025

Il volontariato piange la scomparsa di Walter Mariotti, presidente Pubblica Assistenza Santa Maria a Monte: "Vuoto enorme"

Lutto nel mondo del volontariato e dell'associazionismo toscano per la prematura scomparsa all'età di 55 anni di Walter Mariotti, presidente della Pubblica Assistenza di Santa Maria a Monte e coordinatore [...]



Tutte le notizie di Santa Maria a Monte

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina