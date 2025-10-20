Start Cup Toscana: il 23 ottobre la finale all'Università Pisa

La Start Cup Toscana 2025, competizione tra gruppi di aspiranti imprenditori, torna con una nuova edizione dedicata alla valorizzazione delle idee innovative nate dalla ricerca scientifica, tecnologica, sociale e umanistica. L’iniziativa è rivolta a team composti da studenti, ricercatori e professionisti legati agli Atenei, Enti di Ricerca pubblici e privati e IRCCS con sede in Toscana.

Finanziata e patrocinata dalla Regione Toscana, Start Cup Toscana si inserisce nel progetto regionale Giovanisì per l’autonomia dei giovani, e rappresenta la fase regionale del Premio Nazionale per l’Innovazione (PNI). L’edizione 2025 è organizzata dall’Università di Pisa (Direzione Ricerca e valorizzazione delle conoscenze), in collaborazione con l’Ufficio Regionale di Trasferimento Tecnologico di Regione Toscana.

La cerimonia finale si terrà il 23 ottobre 2025, dalle 9 alle 13, presso il Centro Congressi Le Benedettine, in Piazza San Paolo in Ripa D’Arno 16. Durante l’evento, i dieci progetti finalisti presenteranno i propri pitch (ovvero le esposizioni brevi e convincente dell’idea) e saranno selezionati i vincitori.

I 10 progetti finalisti sono:

• MAGYS DRIVE – SSSUP (Scuola superiore Sant’Anna) trasmissioni meccatroniche magnetiche con sensoristica integrata.

• MuonLab – UNIFI imaging muografico per indagini non invasive.

• NSight Dynamics | Human Through Data – UNIFI biopsia liquida fotonica con nanoparticelle funzionalizzate.

• Lachesis Bio – SNS (Scuola Normale) piattaforma AI per drug discovery su malattie età-dipendenti.

• Onaya Biotech – UNIPI cancer-on-a-chip per ricerca oncologica personalizzata.

• CAPIO ROBOTICS – SSSUP robotica agroalimentare con gripper adattivi e AI.

• Light On Mechanobiology – UNIFI strumentazione ULTRAP per meccanobiologia accessibile.

• BIOTRONIKA – SSSUP (Scuola superiore Sant’Anna) pesce-robot LAMPUGA per ispezioni subacquee sicure e sostenibili.

• CartesIA - UNIPI Robotica cognitivo-emozionale con apprendimento e personalizzazione adattiva.

• HESPERIS - environmental solutions - UNISI conoscenza botanica in soluzioni concrete per salvaguardia degli ecosistemi e della biodiversità.

Ai vincitori della Start Cup Toscana 2025 saranno assegnati premi in denaro messi a disposizione dalla Regione Toscana, con un riconoscimento di 5.000 euro al primo classificato, 3.000 euro al secondo e 2.000 euro al terzo. Oltre al valore economico, i vincitori avranno l’opportunità di accedere alla finale nazionale del Premio Nazionale per l’Innovazione (PNI), che si terrà a Ferrara il 4 e 5 dicembre 2025, dove potranno confrontarsi con le migliori startup italiane nate dalla ricerca.

A completare il quadro dei riconoscimenti, sono previste menzioni speciali per progetti che si distinguano per impatto sociale, imprenditoria femminile e sostenibilità ambientale.

Inoltre, saranno assegnati ai team più meritevoli quattro premi speciali da enti sponsor:

• Polo Tecnologico di Navacchio: percorso “Startup Booster” per trasformare l’idea in impresa.

• Studio Rubino & Partners: consulenza gratuita sulla proprietà intellettuale.

• Società Addì: audit strategica dell’innovazione per i primi 3 finalisti.

• Studio MM: supporto alla costituzione societaria e assistenza nella contrattazione con investitori.

Maggiori dettagli sono disponibili sulle pagine web di Regione Toscana dedicate alla manifestazione: Start Cup Toscana 2025

Fonte: Università di Pisa

