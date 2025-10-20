Terzo appuntamento della Stagione autunno inverno C’art di Castelfiorentino

Sabato 25 ottobre alle ore 17:30 il Teatro C’art di Castelfiorentino accoglie un nuovo appuntamento di teatro ragazzi con Il brutto anatroccolo della compagnia Nata Teatro, uno spettacolo che racconta questa fiaba immortale di Andersen, una storia che rimane nel cuore di grandi e piccoli: la vicenda di un pulcino diverso dagli altri che affronta mille peripezie per trovare la sua strada, il suo posto nel mondo. Nel giardino delle uova pensierose due strani personaggi hanno il compito di custodirle perché dentro quelle uova vivono i sogni e le speranze di tutti gli uomini. Quando finalmente si schiudono nasce un pulcino goffo e diverso, subito rifiutato da tutti, che decide di scappare intraprendendo un viaggio pieno di ostacoli e incontri inattesi fino a scoprire la propria vera natura.

Scritto e diretto da Livio Valenti, che è anche interprete insieme a Mirco Sassoli, lo spettacolo si arricchisce delle musiche originali di Lorenzo Bachini, dei pupazzi di Roberta Socci, delle luci curate da Iacopo Dicembrini e della scenografia firmata da Andrea Vitali. Con leggerezza e poesia questa fiaba immortale di Andersen invita grandi e piccoli a riconoscere il valore della diversità e la forza del cambiamento.

Il piccolo anatroccolo fa parte della stagione autunno-inverno 2025 del Teatro C’art, un cartellone che intreccia fiabe, grandi classici e musica dal vivo per accompagnare il pubblico da un’emozione all’altra.

I biglietti hanno un costo di 7 euro per l’intero e 5 euro per il ridotto (dai 4 ai 14 anni), mentre l’ingresso è gratuito per i bambini sotto i 3 anni. Gli spettacoli si svolgeranno presso il Teatro C’art in via G. Brodolini 9 a Castelfiorentino. Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere a info@teatrocart.com oppure consultare il sito www.teatrocart.com.

La stagione teatrale autunno-inverno 2025 è resa possibile grazie al contributo di Fondazione CR Firenze e al sostegno del Comune di Castelfiorentino, che continuano a credere nel valore del teatro come esperienza culturale, sociale e comunitaria.

Fonte: Ufficio Stampa