Use batte Cecina, coach Valentino: "Vittoria sofferta ma fondamentale"

Sotto ad un diluvio di ben 14 triple tante squadre avrebbero alzato bandiera bianca. Non l’Use Computer Gross che a Cecina è stata brava a reggere il pesante urto, non scomporsi mai e trovare nel finale la forza e la lucidità di piazzare il parziale decisivo portando a casa la prima vittoria esterna (80-86).

“Troviamo due punti pesantissimi su un campo difficile come quello di Cecina – attacca coach Luca Valentino – è una vittoria frutto di resilienza e di un netto cambio di atteggiamento difensivo nel secondo tempo, dove abbiamo alzato l’intensità sui pick and roll, costringendo i nostri avversari ad allontanarsi dalle soluzioni che nel primo tempo avevano dato loro fiducia e vantaggio. Portare a casa una partita in cui subiamo 14 triple non è mai semplice, ma la squadra ha mostrato grande carattere e personalità nei momenti chiave”.

“Rosselli e De Leone – prosegue - hanno indicato la strada per vincere, dando solidità e sicurezza ai più giovani nei momenti delicati. E quando la partita è entrata davvero nel vivo, Cipriani Soviero e Sakellariou hanno messo in campo difesa, energia e canestri importanti. È una vittoria sofferta ma fondamentale soprattutto in un campionato che si sta dimostrando equilibrato e difficile e che certifica i nostri progressi sotto il profilo dell’atteggiamento e della personalità”.

Una vittoria che dà fiducia e morale in vista del derby che sabato sera alle 21 attende i biancorossi al pala Sammontana contro San Miniato.

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio stampa