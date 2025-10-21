A Empoli si inaugura 'Zoolandia Market', il 20% del fatturato al canile e al gattile

Attualità Empoli
Amore per gli animali, solidarietà e divertimento si incontrano a Empoli per una giornata tutta dedicata ai nostri amici a quattro zampe. Sabato 25 ottobre, dalle ore 9, inaugura il nuovo punto vendita Zoolandia Market, in via Bisarnellam, con un evento che unisce promozioni, iniziative benefiche e momenti creativi aperti a tutti.

Durante la giornata saranno attive offerte speciali e gadget omaggio, ma soprattutto l’iniziativa avrà uno scopo solidale: il 20% del fatturato della giornata sarà devoluto al Canile Arca e al Gattile Aristogatti di Empoli, realtà che ogni giorno si prendono cura degli animali più bisognosi.

Per rendere l’appuntamento ancora più speciale, le prime 60 persone che visiteranno il negozio potranno ricevere un ritratto personalizzato del proprio pet, realizzato sul momento dalle illustratrici Camilla Garofano e Vittoria Boldrini.

Sarà una festa aperta a tutti, un’occasione per fare shopping in compagnia, sostenere le associazioni locali e celebrare insieme l’amore per gli animali.

Per ulteriori informazioni, materiali fotografici o interviste, è possibile contattare l’organizzazione dell’evento.

