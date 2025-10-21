A Montopoli un consiglio comunale aperto su Gaza: "Un confronto prezioso"

La sala del consiglio comunale di Montopoli ha ospitato lunedì 20 ottobre un consiglio comunale aperto per parlare della situazione a Gaza e del conflitto in Medio Oriente. Un solo ordine del giorno dal titolo: "Gaza: dal genocidio al cessate il fuoco, discussione pubblica e impegno comune".

«In accordo con le altre forze politiche presenti in Consiglio comunale – commenta la sindaca Linda Vanni - abbiamo organizzato questo momento pubblico per riflettere sulla tragica realtà che molti palestinesi, donne, uomini, bambini e anziani, hanno vissuto e stanno vivendo, e sulle responsabilità che abbiamo come comunità globale. Un modo per fare eco alle numerose iniziative di protesta, sostegno e informazione che si sono susseguite nelle ultime settimane: le grandi manifestazioni nelle nostre città, le bandiere sventolate dalle nostre case, le iniziative delle associazioni e l’approvazione, da parte del consiglio comunale, della richiesta di riconoscimento dello Stato di Palestina il 20 marzo.

È vero, l'amministrazione comunale di Montopoli non ha competenza in politica estera, ma dobbiamo comunque occuparci delle sensibilità dei nostri cittadini, delle loro richieste e della drammaticità dei fatti. Ringrazio l’onorevole Arturo Scotto per la sua testimonianza, le associazioni e i cittadini e le cittadine presenti. Grazie a chi ha saputo confrontarsi e dare un contributo al dialogo nel luogo più significativo della democrazia montopolese, anche partendo da posizioni diverse». Il consiglio comunale si è aperto con l’intervento del parlamentare Scotto che ha preso parte all’iniziativa umanitaria internazionale "Global Sumud Flottilla" a bordo dell’imbarcazione "Karma".

A seguire si sono alternati al microfono i consiglieri comunali, i cittadini presenti e i rappresentanti di associazioni e realtà locali: Arci zona del Cuoio, Tra i binari, Emergency Pisa, Anpi sezione montopolese, Aned, I Care di Fucecchio, Hurria che ha portato il tema della popolazione Saharawi, e poi Roberta Salvadori di Forza Italia, Don Udoji e Don Emmanuel in rappresentanza delle parrocchie cittadine. La conclusione dell’assemblea ha visto la votazione dell’ordine del giorno in cui il Consiglio Comunale di Montopoli ha espresso la soddisfazione per il cessate il fuoco nella striscia di Gaza ma anche l’auspicio che questo possa durare a lungo. Un augurio che si sposta anche sui momenti successivi quando israeliani e palestinesi dovranno essere chiamati entrambi alla costruzione di un cammino di pace.

Un testo che ha visto il voto favorevole dei consiglieri di maggioranza e di Vanessa Divito (Idee in Comune), contrario del consigliere Massimo Tesi e che ha visto l’astensione dei consiglieri Lara Reali, Giovanni Storti e Giovanna Michelini (Gruppo Misto). Tutti i consiglieri e le consigliere hanno accolto la proposta di Don Udoji di organizzare, probabilmente nel giorno simbolico del 4 novembre, un momento dedicato alla comunità sul tema all’ordine del giorno.è possibile guardare la registrazione del consiglio al link: https://www.digital4democracy.com/seduteonline/montopolivaldarno/play.php?flv=MNTPLVD_116134_136994_001_20251020&q=