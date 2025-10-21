Abc Castelfiorentino, i risultati delle squadre giovanili e minibasket

Ecco tutti i risultati delle squadre giovanili e minibasket scese in campo nel weekend.

UNDER 19 GOLD

Rinviato l’appuntamento con la prima vittoria lontano da casa per i ragazzi di Renato Gasperoni e Giovanni Cicilano, che cadono sul parquet del Basket Calcinaia per 73-66. A decidere una sfida in bilico fino al 30′, è il parziale finale dei padroni di casa, che girano l’inerzia e scappano. Grande equilibrio nella prima parte, con le squadre che viaggiano a braccetto andando al riposo lungo sul 36-34. Nella ripresa i gialloblu alzano l’intensità e passano a condurre toccando il +4 alla terza sirena (51-55), ma nella volata finale l’inerzia passa con decisione in mano ai locali, che allungano e vanno a prendersi i due punti.

Prossimo impegno lunedì 27 ottobre alle 21 al PalaBetti contro Ghezzano.

Basket Calcinaia – Abc Castelfiorentino 73-66

Tabellino: Garbetti 8, Ticciati 19, Baldi, Vallerani 4, Leti, Bufalini 5, Marchetti 19, Ciulli 4, Bini 4, Kamberaj ne, Niccolini, Giglioli 3. All. Gasperoni. Ass. Cicilano.

Parziali: 18-18, 18-16, 15-21, 22-11

UNDER 15 ECCELLENZA

Debutto casalingo per i ragazzi di Eraldo Mazzuca e Alberto Ciampolini, che al PalaBetti si arrendono al Basket Reggello per 51-76. Buona prestazione per i gialloblu nonostante la sconfitta, con il primo quarto che scorre via sul punto a punto (14-17 al 10′), preludio ad una seconda frazione in cui gli ospiti allungano prendendo quel margine che, di fatto, riescono poi ad amministrare nella seconda parte (26-44 all’intervallo). Al rientro dagli spogliatoi, infatti, Reggello tiene saldo il controllo, con i gialloblu che hanno il merito di non mollare tanto da aggiudicarsi l’ultima frazione, anche se non basta per mettere in discussione il finale.

Prossimo impegno sabato 25 ottobre alle 16 sul parquet di Piombino.

Abc Castelfiorentino – Basket Reggello 51-76

Tabellino: Nardi 2, Giovannoni 12, Bellesi 5, Mannocci, Profeti 19, Gazzarrini, Scherillo, Faffi, Berbieri, Falorni, Muoio 9, Bertelli 4. All. Mazzuca. Ass. Ciampolini.

Parziali: 14-17, 12-27, 8-16, 17-16

UNDER 13 REGIONALE

Esordio vincente per i ragazzi di Giovanni Corbinelli e Tommaso Barlabà, corsari a Firenze sponda della Sancat per 32-63. Ottima prova per i gialloblu, che approcciano con grande intensità in difesa chiudendo la prima frazione sul 5-17, che diventa 15-31 a metà gara. Nella seconda parte un nuovo break permette alla truppa castellana di mettere definitivamente le mani sulla partita alla terza sirena (23-52), così l’ultimo quarto serve soltanto a fissare il finale.

Prossimo impegno sabato 25 ottobre alle 16 al PalaBetti contro Fucecchio.

Laurenziana Basket – Abc Castelfiorentino 32-63

Sono scesi in campo: Allegra, Bagnoli, Costa, De Simone, Iori, Lisi, Lucchesi, Profeti, Sardelli, Sordi, Asta. All. Corbinelli. Ass, Barlabà.

Parziali: 5-17, 10-14, 8-21, 9-11

UNDER 17 FEMMINILE

Inizia in salita l’avventura delle ragazze di Gianni Lazzeretti e Fulvio Cantini, che cadono sul parquet del Basket Poggibonsi, una delle big, per 104-25. Sfida di fatto a senso unico, con le padrone di casa che prendono il largo nella prima frazione per poi allungare a dismisura nei successivi tre periodi di gioco. Al rientro dagli spogliatoi tentativo di reazione per le gialloblu, che però non basta ad impensierire le locali.

Prossimo impegno sabato 25 ottobre alle 16:30 al PalaGilardetti contro Baloncesto.

Poggibonsi Basket – Gialloblu Castelfiorentino 104-25

Tabellino: Antognotti 4, Jahelezi N. 9, Murati 2, Dainelli 6, Montanelli 4, Ciampolini, Mancini, Hoxha, Panzani, Jahelzi, Latini All. Lazzeretti. Ass. Cantini.

Parziali: 33-2, 22-8, 34-11, 15-4

La prossima settimana al via anche il campionato Under 17 Regionale, con l’esordio dei ragazzi di Alberto Ciampolini e Carlo Gozzi in programma lunedì 27 ottobre alle 19 a Firenze sul parquet della Baloncesto.

MINIBASKET

Weekend ricchissimo per il settore minibasket gialloblu, con ben quattro squadre impegnate in altrettanti tornei.

I gruppi Esordienti femminili e Scoiattoli Small 2018 sono stati grandi protagonisti al PalaBetti in occasione dei rispettivi triangolari: le mini cestiste di Sara Bellantoni e Nicol Banchelli hanno ospitato le pari età di Bellaria Pontedera ed Etruria Basketball Project, mentre gli Scoiattoli di Nicol Banchelli e Raffaele Macalindong sono scesi in campo insieme alle formazioni di Use Empoli e Bellaria Pontedera.

Impegni lontano da casa, invece, per gli Esordienti 2014 di Cosimo Corbinelli e Lorenzo Torrigiani, che hanno conquistato il terzo gradino del podio all’October Basket Fest organizzato dalla Sancat Firenze, e per gli Scoiattoli Big 2017 di Daniele Bagnoli e Raffaele Macalindong, protagonisti del Torneo d’Autunno promosso dal Santo Stefano Campi: alle due società il nostro grazie per l’invito e l’ospitalità.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino