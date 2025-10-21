Aggressione in centro a Siena, individuato e espulso

Si sarebbe reso responsabile, insieme ad altri giovani, dell'aggressione ad un ragazzo in pieno centro a Siena. Era aprile, l'aggressore ancora era minorenne. Una volta compiuti diciotto anni, è stato rintracciato dalla polizia di Siena.

Gli agenti, a seguito di accertamenti, hanno appurato che il 18enne di origini tunisine non aveva alcun titolo a permanere sul territorio nazionale. Il ragazzo è stato pertanto accompagnato all'ufficio immigrazione e il prefetto di Siena Valerio Massimo Romeo ha emesso nei suoi confronti un nuovo provvedimento di espulsione.

Il giovane è stato condotto con decreto del questore Ugo Angeloni al centro di permanenza di Palazzo San Gervasio (Potenza) per il rimpatrio in Tunisia.