Agguato al pullman del Pistoia, oggi l’autopsia sull’autista ucciso. Dal Gip i tre ultras fermati

Si terrà oggi l’autopsia sul corpo di Raffaele Marianella, 65 anni, l’autista del pullman dei tifosi del Pistoia Basket morto domenica sera a Rieti durante un assalto al mezzo dopo la partita contro la Sebastiani. Tre ultras reatini sono stati fermati con l’accusa di omicidio volontario e saranno ascoltati dal gip e dal pm Lorenzo Francia. Un quarto indagato, in libertà, è accusato di favoreggiamento. Le indagini proseguono: la Polizia sta analizzando i filmati del PalaSojourner e i cellulari dei coinvolti, ipotizzando la presenza di più auto e di altre persone nell’agguato.

