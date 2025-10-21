Al CAM il nuovo corso di fisarmonica con il Maestro Giuseppe De Nitto

Attualità Empoli
Al Centro Attività Musicale è arrivato il nuovo insegnante di fisarmonica, il maestro Giuseppe De Nitto.

Pugliese di nascita e studente toscano di adozione presso il Conservatorio L.Cherubini di Firenze, si è laureato in fisarmonica sotto la guida del M° Ivano Battiston.

Giuseppe De Nitto ha già al suo attivo un ricco palmares di concorsi nazionali ed internazionali ed un nutrito numero di concerti in Italia e all’estero.

Durante i suoi anni di studio ha frequentato Masterclasses con Giorgio Dellarole, Hans Meyer, Eugenia Cherzàcova, Yasuhiro Kobayashi, Hugo Noth dove ha potuto approfondire la conoscenza di questo strumento incredibilmente vario nei suoi aspetti tecnici e musicali.

Il giovane maestro è entusiasta della nuova collaborazione con il Centro Attività Musicale e non vede l’ora di mettersi a disposizione di tutti coloro che vorranno avvicinarsi a questo splendido strumento.

Per appuntamenti con il maestro De Nitto ed informazioni, rivolgersi alla segreteria del CAM il lunedì e mercoledì con orario 17.30-19.30 e il sabato 10.30-12.30.

Inoltre potete scrivere un whatsapp al 3756370847 oppure a info@camempoli.it

Fonte: Ufficio Stampa

