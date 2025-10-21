Allerta meteo arancione per l’Empolese Valdelsa: piogge e temporali forti il 22 ottobre

Il Centro Funzionale Regionale della Toscana ha emesso un’allerta meteo codice arancione per rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore e temporali forti in tutti i Comuni dell’Empolese Valdelsa per la giornata di mercoledì 22 ottobre 2025.

Secondo le previsioni, dopo un progressivo miglioramento nel pomeriggio di oggi, martedì 21 ottobre, il maltempo tornerà a intensificarsi domani: piogge e rovesci localmente forti sono attesi in mattinata sulla costa settentrionale e le aree di nord-ovest, per poi estendersi nel pomeriggio anche al resto della regione.

Le autorità raccomandano prudenza negli spostamenti, in particolare nelle zone più esposte ad allagamenti o smottamenti, e invitano i cittadini a consultare i canali ufficiali per aggiornamenti e comportamenti da seguire in caso di criticità.

Tutte le informazioni e i consigli utili su come comportarsi in caso di maltempo sono disponibili sul sito del Centro Funzionale Regionale della Toscana